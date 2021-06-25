Суд дал от 6,5 до 8,5 лет тюрьмы серийным грабителям людей на Думской улице

В Петербурге отправили по тюрьмам серийных грабителей, обитавших на Думской улице. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге отправил в тюрьму на сроки от 6,5 до 8,5 лет четырех серийных грабителей, которые нападали на посетителей баров на Думской улице с сентября 2018 года по март 2019-го. В «послужном списке» банды более 24 грабежа и тихих краж. Как правило, злоумышленники дезориентировали жертв, распыляя им в лицо перцовый газ из баллончика, а затем отнимали у них смартфоны, деньги, ювелирные украшения и банковские карты.

Награбленное делилось на равные доли и распределялось среди четырех бандитов. Тратили деньги они на себя и на содержание своей ОПГ.

- Соучастники в разных групповых сочетаниях, в том числе и отдельно друг от друга, совершили 24 аналогичных друг другу преступления, где всем потерпевшим был причинен значительный и крупный ущерб на общую сумму не менее 2 053 508 рублей, - добавляют в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Двух грабителей в итоге отправили в колонию общего режима, а другую двоицу – в «строгач».