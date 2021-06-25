Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 июня 2021 22:54

Губернатор Петербурга на открытии «Алых парусов»: «Город выстоит! Праздник состоится!»

Александр Беглов подчеркнул, что такая ночь у выпускников будет лишь раз в жизни
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Александр Беглов поздравил выпускников с окончанием школ во время "Алых парусов".

Александр Беглов поздравил выпускников с окончанием школ во время "Алых парусов".

Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с приветственной речью на открытии «Алых парусов». Градоначальник пожелал выпускникам удачи, надежных друзей, реализации любой мечты и доброго пути в дальнейшей жизни. Напомним, на концерте на Дворцовой площади собралось почти 30 тысяч бывших школьников. Не все из них в масках, но с улыбками на лицах.

Напора губернатора не выдержала даже веревка колокола. Но звон был!

Напора губернатора не выдержала даже веревка колокола. Но звон был!

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Вы на Дворцовой и это – ваша победа! Город выстоит! Россия будет сильной! Праздник состоится! Такая ночь только раз в жизни. Вы увидите алые паруса на бриге «Россия». Загадайте желание, и оно обязательно исполнится. Мы надеемся на вас, уверены в вас, нам нужны ваши знания, ваши крепкие руки. Верим, что вы сделаете нашу родину еще сильнее, - произнес губернатор со сцены на Дворцовой.

Добавим, что смотреть прямую трансляцию «Алых парусов» можно по ссылке в афише «Комсомолки».