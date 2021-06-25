Суд отправил в колонию жителей Шри-Ланки, пытавшихся на матрасе переплыть границу Ленобласти и Эстонии

Двух жителей Шри-Ланки поймали при попытке переплыть Нарву на надувном матрасе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кингисеппский районный суд отправил на 1 год и 5 месяцев в колонию двух жителей Шри-Ланки, которые пытались переплыть границу Ленобласти и Эстонии на надувном матрасе. 30-летняя женщина и ее 42-летний приятель решили вплавь преодолеть реку Нарву в районе Ивангорода. Их, естественно, заметили пограничники ФСБ и остановили на полпути.

- Уроженцы Шри-Ланки пытались переплыть Нарву 22 июля 2020 года. Вину в совершении преступления они признали. Приговором суда каждому назначили наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Добавим, что приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать.