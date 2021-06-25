Выпускница потеряла сознание в концертной толпе на «Алых парусах»

На концерте на "Алых парусах" выпускники школ не раз теряли сознание. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Из толпы на «Алых парусах» пришлось срочно уводить школьницу, у которой закружилась голова. Свидетелем происшествия стал журналист «КП-Петербург». По его словам, хрупкую девушку срочно отвели в зону для СМИ, где гораздо свободнее дышалось, чтобы привести ее в чувство.

К счастью, девушку быстро привели в чувство. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- Ее перетащили через ограждение и стали приводить в сознание. Спасена организаторами и доблестным журналистом. Случай на этих «Парусах» не первый – подростков уже забирали врачи, но буквально единицы. Эта девушка благополучно пришла в себя, ее увел фельдшер скорой помощи. Ушла своими ногами, - рассказывает с места корреспондент «Комсомолки».

Добавим, что на концерте на «Алых парусах» находятся до 30 тысяч выпускников школ. Губернатор Беглов заявил с главной сцены, что город выстоит и даже случайно оторвал веревку от рынды.