Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 июня 2021 23:31

Выпускница потеряла сознание в концертной толпе на «Алых парусах»

Девушку привели в чувство в зоне для СМИ
Авторы (2):
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На концерте на "Алых парусах" выпускники школ не раз теряли сознание.

На концерте на "Алых парусах" выпускники школ не раз теряли сознание.

Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Из толпы на «Алых парусах» пришлось срочно уводить школьницу, у которой закружилась голова. Свидетелем происшествия стал журналист «КП-Петербург». По его словам, хрупкую девушку срочно отвели в зону для СМИ, где гораздо свободнее дышалось, чтобы привести ее в чувство.

К счастью, девушку быстро привели в чувство.

К счастью, девушку быстро привели в чувство.

Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- Ее перетащили через ограждение и стали приводить в сознание. Спасена организаторами и доблестным журналистом. Случай на этих «Парусах» не первый – подростков уже забирали врачи, но буквально единицы. Эта девушка благополучно пришла в себя, ее увел фельдшер скорой помощи. Ушла своими ногами, - рассказывает с места корреспондент «Комсомолки».

Добавим, что на концерте на «Алых парусах» находятся до 30 тысяч выпускников школ. Губернатор Беглов заявил с главной сцены, что город выстоит и даже случайно оторвал веревку от рынды.

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге стартовал праздник выпускников "Алые паруса"