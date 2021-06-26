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Общество26 июня 2021 0:30

Башня «Лахта Центра» стала красной на время «Алых парусов»

Преображение небоскреба сняли на виде с воздуха
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге башня "Лахта Центра" стала алой в честь праздника выпускников.

В Петербурге башня "Лахта Центра" стала алой в честь праздника выпускников.

Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Башня «Лахта Центра» окрасилась в красный цвет в честь «Алых парусов». Напомним, в Петербурге празднуют около 30 тысяч выпускников школ. Их пригласили на торжественный концерт на Дворцовой площади. Посмотреть на знаменитый бриг «Россия» разрешили тоже только бывшим школьникам. Других горожан решили не пускать к набережным из-за ограничительных мер по коронавирусу.

- С праздником, дорогие выпускники! Желаем верить в себя и мечтать о большем. Пусть мечты будут высокими, а ветер – попутным! – поздравили выпускников в аккаунте «Лахта Центра» в Instagram.

Судя по десяткам фотографий небоскреба в соцсетях, перформанс удался. Возможно, для кого-то любование башней станет заменой брига «Россия» с алыми парусами, который в этом году трудно разглядеть.