Башня «Лахта Центра» стала красной на время «Алых парусов»

В Петербурге башня "Лахта Центра" стала алой в честь праздника выпускников. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Башня «Лахта Центра» окрасилась в красный цвет в честь «Алых парусов». Напомним, в Петербурге празднуют около 30 тысяч выпускников школ. Их пригласили на торжественный концерт на Дворцовой площади. Посмотреть на знаменитый бриг «Россия» разрешили тоже только бывшим школьникам. Других горожан решили не пускать к набережным из-за ограничительных мер по коронавирусу.

- С праздником, дорогие выпускники! Желаем верить в себя и мечтать о большем. Пусть мечты будут высокими, а ветер – попутным! – поздравили выпускников в аккаунте «Лахта Центра» в Instagram.

Судя по десяткам фотографий небоскреба в соцсетях, перформанс удался. Возможно, для кого-то любование башней станет заменой брига «Россия» с алыми парусами, который в этом году трудно разглядеть.