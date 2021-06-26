Последние новости в Санкт-Петербурге на 26 июня 2021 года: Масштаб «Алых парусов» и изменение транспортной реформы

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 26 июня 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру субботы. 26 июня 2021 года. Центром внимания накануне стал, конечно же, праздник выпускников «Алые паруса». В этом году он проходил очно, но с ограничениями по коронавирусу. На концерт на Дворцовой площади пускали только в масках, всего там собралось около 30 тысяч бывших школьников. Хедлайнером мероприятия стала Светлана Лобода. А закончилось торжество проходом по Неве брига «Россия» под фейерверки. Лучшие места на набережных в этот раз были только у выпускников, простых горожан близко к воде не подпускали.

На автодроме «Игора Драйв» под Петербургом пройдет Гран-при России «Формулы-1» в 2023 году. Об этом сообщил лично президент королевской серии гонок. «Игора Драйв» как раз недавно получила необходимую лицензию на проведение этого престижного соревнования.

Наконец, Смольный рассказал об очередном изменении грядущей транспортной реформы в 2022 году. Но нет, сроки не перенесутся. Саму реформу просто решили провести в три этапа для удобства перевозчиков. Так что новые маршруты с социальным транспортом можно будет опробовать уже с апреля 2022-го, а не с июля.