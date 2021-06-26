Ливни и град обрушатся на Петербург 26 июня

Грозы и град обрушатся на Петербург 26 июня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге наконец-то отступила аномальная жара, а на смену ей пришли дожди. В субботу, 26 июня 2021 года, на Северную столицу и вовсе обрушатся ливни и грозы, а в некоторых районах может выпадет даже град.

- 26 июня, погоду в Северной столице будет формировать тыловая часть циклона, формирующегося над Вологодской областью. Он сохранит в регионе кратковременные дожди, местами ливневого характера с грозами, в отдельных районах возможен град, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Дожди освежат Северную столицу так, что днем в городе будет около 25-27 градусов, а по Ленинградкой области ожидается от плюс 24 до плюс 29 градусов.

Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст.