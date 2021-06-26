Выпускники попали мячом в полицейскую машину, играя в волейбол на набережной Макарова

Выпускники попали мячом в полицейскую машину, играя в волейбол в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

В ночь "Алых парусов" в Санкт-Петербурге 26 июня 2021 года многие выпускники решили не просто гулять, заняться спортом. Так, на набережной Макарова у Тучкова моста подростки собрались в кружок, чтобы поиграть в мяч. Веселье продолжалось до тех пор, пока мяч не улетел в сторону и не попал в патрульную машину ГИБДД.

- Дети играют в мяч, ясен пень что прилетит в чего-нибудь или кого-нибудь,- посмеялись пользователи соцсетей.

Мяч ударил прямо по крыше автомобиля. На это из патрульной машины вышел сотрудник полиции и направился к подросткам. Правда, как рассказали очевидцы, он обошелся лишь предупреждением, чтобы выпускники были поосторожнее.

Также минувшей ночью еще одно спортивное состязание состоялось прямо на Невском проспекте напротив Казанского собора. Несколько человек поставили мини ворота и сыграли в футбол.