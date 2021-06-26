Молния оставила без света жителей юго-запада Петербурга

Молния лишила жителей Петербурга света Фото: СОЦСЕТИ

Ночью 26 июня 2021 года в Санкт-Петербурге бушевала мощная гроза. В какой-то момент жители юго-запада города даже остались без уличного освещения. Оказалось, что молния дважды ударила в вышку ЛЭП. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Момент попадания двух молний в вышку ЛЭП и отключение уличного освещения на Юго-Западе Петербурга, - поделились в социальной сети видео очевидцы.

Действительно на кадрах можно увидеть, как после удара молнии в вышку район сразу же "потух". Благо, длилось это не долго, освещение быстро вернули.

- Да, грохот был нереальный. Долгожданный дождь, - обрадовались петербуржцы.