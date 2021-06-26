Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье26 июня 2021 10:42

Более 43 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 26 июня

В городских лабораториях наблюдается настоящий ажиотаж
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Более 43,8 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус на 26 июня

Более 43,8 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус на 26 июня

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После введения строгих мер из-за пандемии в Санкт-Петербурге наблюдается настоящий ажиотаж на ПЦР-тесты. Так, по данным Смольного на 26 июня 2021 года за последние сутки обследование прошли более 43 тысяч человек, что на три тысячи больше, чем днем ранее.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 43 818 человек. Обработано 22 402 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации Северной столицы.

Лаборатории отмечают, что спрос на анализы на антитела и на ПЦР-тесты подскочил на 15-20 процентов. Везде наблюдаются большие очереди.

Также накануне петербуржцы установили новый рекорд по числу вакцинаций за сутки - более 12 тысяч человек. При этом в городе, вслед за "КовиВаком", закончилась вакцина "ЭпиВакКорона".