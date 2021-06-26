Более 43 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 26 июня

Более 43,8 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус на 26 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После введения строгих мер из-за пандемии в Санкт-Петербурге наблюдается настоящий ажиотаж на ПЦР-тесты. Так, по данным Смольного на 26 июня 2021 года за последние сутки обследование прошли более 43 тысяч человек, что на три тысячи больше, чем днем ранее.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 43 818 человек. Обработано 22 402 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации Северной столицы.

Лаборатории отмечают, что спрос на анализы на антитела и на ПЦР-тесты подскочил на 15-20 процентов. Везде наблюдаются большие очереди.

Также накануне петербуржцы установили новый рекорд по числу вакцинаций за сутки - более 12 тысяч человек. При этом в городе, вслед за "КовиВаком", закончилась вакцина "ЭпиВакКорона".