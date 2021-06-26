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Общество26 июня 2021 11:06

Велосипедистов с надувными женщинами заметили под Петербургом

В Северной столице проходит "Bubble Baba Challenge"
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Под Петербургом заметили велосипедистов с резиновыми женщинами

Под Петербургом заметили велосипедистов с резиновыми женщинами

Фото: принтскрин видео.

Под Санкт-Петербургом автомобилисты заметили велосипедистов с надувными женщинами. Утром в субботу, 26 июня 2021 года, водители на Новоприозерском шоссе были шокированы необычному зрелищу: по обочине ехала толпа мужчин, водрузив резиновых подруг себе на спины.

- Лишенные женской ласки велосипедисты притормозили поток машин на Новоприозерском шоссе, - сообщили очевидцы.

Многие решили, что это просто озабоченные горожане, которым не хватает живого общения с женщинами. Но в действительности все не так.

Под Петербургом в Лосево каждый год проходит интересное мероприятие "Bubble Baba Challenge". Сначала участники устраивают заезд с надувными женщинами до места сбора, а после начинается соревнование - сплав на резиновых подругах по порогам Вуоксы.

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Велосипедистов с надувными женщинами заметили под Петербургом
Велосипедистов с надувными женщинами заметили под Петербургом