Мощный ливень обрушился на Петербург утром 26 июня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

После продолжительной сухой жары, как и обещали синоптики, на Санкт-Петербург обрушились ливни и грозы. Уже самого утра субботы, 26 июня 2021 года, стена дождя прошлась сразу по нескольким районам города, начиная с севера постепенно продвигаясь в сторону юга.

- На "Беговой" льет как из ведра, - рассказал корреспондет "КП-Петербург".

- На "Звездой" пока собираются большие тучи, вот-вот тоже польет, - отметил другой журналист.

Ливень неожиданно окатил горожан, словно помыв устроив Петербургу освежающий душ перед началом выходного дня.

Однако на этом погодные сюрпризы еще не закончились. Как обещали синоптики, Петербург в течение дня еще ждет серия гроз, а в некоторых районах даже пройдет град.

Напомним, что минувшей ночью на юге города вырубило уличное освещение после того, как молния дважды ударила в вышку ЛЭП.