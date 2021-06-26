Шестиклассник сбежал из летнего лагеря в Петербурге

Мальчик сбежал из детского лагеря в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге из летнего лагеря сбежал 14-летний мальчик. Директор компании, которая организует детский отдых, обратился в полицию в двенадцатом часу вечера в пятницу, 25 июня 2021 года. Он пояснил, что о местонахождении ребенка ничего не известно с часа дня.

- Как рассказал заявитель, мальчик самостоятельно ушел с территории лагеря, который находится на улице Сойкина дорога в городе Ломоносов Петродворцового района Петербурга. Территорию он покинул в 13:30 часов, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мальчик учится в средней образовательной школе в шестом классе. Известно, что ранее он неоднократно уходил, также состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Сейчас о местонахождении ребенка ничего не известно уже сутки. Мальчика разыскивает полиция.