Огромная очередь на вакцинацию от коронавируса выстроилась в Петербурге

Огромная очередь на вакцинацию выстроилась в Колпино Фото: СОЦСЕТИ

В городе Колпино Санкт-Петербурга с утра субботы, 26 июня 2021 года, собралась огромная очередь на вакцинацию. Толпа людей пришла в прививочный пункт, организованный в торговом центре "ОКА" на Октябрьской улице. Работа пункта началась только в 12 часов, а людей в очереди уже десятки.

Многие петербуржцы возмутились, как людям не страшно вакцинироваться не в медицинской организации, а среди торговых рядов.

- Сходи за хлебушком и сделай прививку! В обычном торговом центре... между обувным магазином и фикс-прайсом, людям ставят бесплатные прививки, - удивляются горожане.

Однако другие возразили, что все пункты организованы поликлиниками и больницами, поэтому никакой опасности в этом нет.

- Я тоже делал в торговом центре. Qr-код и всё такое полагается, всё отражается на портале. Сертифицированно, - заявил петербуржец.

Напомним, что за минувшие сутки в Петербурге снова выросло число заболевших, а смертность установила очередной антирекорд.