Кусок металлического листа оторвало от крыши после ливня в Петербурге

Кусок металлического листа рухнул с дома во время ливня в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге мощный утренний ливень, прошедший 26 июня 2021 года, не обошелся без последствий. В Невском районе на Глазурной улице с крыши дома номер 10 оторвало кусок металлического листа. Железо рухнуло за землю, по пути поломав деревья. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- На Глазурной 10 после дождя оторвало кусок металлического листа, - рассказали местные жители.

Лист не сразу упал на землю. Сначала он зацепился за высокое дерево, повиснув на одной из его веток. Однако та не выдержала нагрузки и рухнула под тяжестью.

Лист повис на заборе, благо, никого не задев.

Сейчас место ЧП огорожено. Вызвали ли очевидцы экстренные службы, чтобы убрать лист, не сообщается.

Напомним, что во время ночной грозы молния дважды ударила в ЛЭП на юго-западе города, из-за чего местные жители остались без уличного освещения.