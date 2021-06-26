Более 120 футбольных фанатов из Финляндии заразились коронавирусом после возвращения из Петербурга

В Финляндии подтвердили более 120 случаев заражения коронавирусом среди футбольных фанатов по возвращению из Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более чем у 120 футбольных фанатов из Финляндии, приезжавших в Санкт-Петербург на ЕВРО-2020, обнаружили коронавирус. Еще 24 июня 2021 года по данным THL (ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии) заболевших было около 100. Однако на 26 июня число инфицированных увеличилось.

- 25 июня уже выявлено более 120 случаев среди туристов, возвращающихся из Санкт-Петербурга. Большинство случаев заражения выявлено у туристов, вернувшихся с чемпионата Европы по футболу, - передает издание YLE.

Местные власти призывают всех фанатов по возвращению домой сразу же записываться на тестирование на коронавирус.

Также THL заявило, что большинство заболевших проводили время в одном и том же ресторане на Крестовском острове. Однако данных, что они заразились именно там, нет.