Грозы и жара вернутся в Ленобласть 27 июня

Ливни и грозы ждут Ленобласть 27 июня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградскую область вернется жара. Управление МЧС предупредило, что в воскресенье, 27 июня 2021 года, в некоторых районах региона температура воздуха снова поднимется до 29 градусов. Правда пекло будет сопровождаться дождями и грозами, которые принесут немного свежести.

- 27 июня в Ленобласти будет переменная облачность. Ночью и днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, где-то прогремят грозы. Ночью температура воздуха опустится до плюс 14-19 градусов, днем будет снова жарко - плюс 24-29 градусов. Ветер переменных до 3-8 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе областных спасателей.

Грозы и ливни продержатся в область в течение двух дней. Несмотря на это в регионе сохраняется высокий уровень пожароопасности из-за жары.