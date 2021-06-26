Умер Дмитрий Рущин, доцент СПбГУ и член Собза журналистов Петербурге

В Петербурге умер Дмитрий Рущин, доцент СПбГУ и член Собза журналистов Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге в пятницу, 25 июня 2021 года, умер Дмитрий Рущин, доцент Санкт-Петербургского государственного университета и член Союза журналистов Северной столицы. Кандидат исторических наук скончался буквально за день до своего 60-летия. Об это в Facebook сообщили его друзья журналист Петр Годлевский и председатель Многонационального содружества писателей Виктор Кокосов.

- Вчера вечером, накануне своего 60-летия, скоропостижно скончался мой старый друг Дмитрий Александрович Рущин. Сегодня я должен был вручить ему Благодарственное письмо от председателя Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики а Санкт-Петербурге, Почётную грамоту Многонационального содружества писателей, но..., - написал Кокосов.

Причину смерти мужчину не называют, но намекают, что смерть произошла в связи с аномальной жарой в Петербурге.

Дмитрий Рущин был также кандидатом исторических наук, председатель экспертного совета Международного общественного движения "Гражданский Мир", председатель Санкт-Петербургской первичной организации "Университетская" Российского философского общества.