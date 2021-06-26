Дрозденко показал место раскопок останков воинов, погибших при обороне Ленинграда / Фото: Instagram Александр Дрозденко

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко показал место раскопок останков воинов Красной Армии, погибших при обороне Ленинграда. Кости были обнаружены весной на земельном участке, принадлежащем компании "Эврика", начались строительные работы. Участники поисковых отрядов заметили останки и элементы обмундирования времен Великой Отечественной войны. В субботу, 26 июня 2021 года, Дрозденко посетил место раскопок.

- Остановить стройку "на костях" под Тельмана в этот раз удалось только "всем миром": поисковики, следствие и прокуратура, волонтеры, местные и региональные власти, депутаты - ничей голос не был лишним, - рассказал губернатор.

Стройку удалось все же остановить. А на этом месте - Тельмановском рубеже - было принято создать место памяти. Для создания достопримечательного места планируется взять за основу противотанковый ров. В течении года специалисты проведут государственную историко-культурную экспертизу и определят его границы.