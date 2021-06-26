Рекордное число человек привились от коронавируса в Петербурге за сутки

Более 19,6 тысяч петербуржцев привились от коронавируса в Петербурге 25 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается рост желающих привиться от коронавируса. Так, по данным Смольного накануне, 25 июня 2021 года, был установлен очередной рекорд - за сутки было вакцинировано 19 643 человека.

- Первично привито 13 855 человек, вторично - 5 788, - пояснили в администрации города.

Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 848 787 человек. Из них 693 034 – полностью закончили цикл вакцинации.

Власти города отмечают, что вакцинация - самый действенный способ, чтобы остановить массовое заражение, защитить себя и близких.

В городе работаю 134 прививочных пункта, расположенных в медицинских организациях. Также работают 25 мобильных пункта, которые находятся в торговых центрах и на стадионах.

На данный момент запас вакцины в городе составляет более 208 тысяч комплектов.