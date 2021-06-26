Умер Сергей Спицын, президент Федерации гольфа Петербурга / Фото: Федерация гольфа ЛО

В Санкт-Петербурге скоропостижно умер Сергей Спицын, президент Федерации гольфа города, а также человек, благодаря которому гольф начал развиваться на Северо-Западе России. Сергей Алексеевич скончался в возрасте 64 лет. Об этом 25 июня 2021 года сообщили в Федерации гольфа Ленинградской области.

- У нас - горе. Неожиданно оборвалась жизнь главного основателя развития и становления гольфа в Санкт-Петербурге, - говорится в сообщении пресс-службы.

Сергей Спицын с 1995 года работал главным санитарным врачом санатория "Дюны". Именно тогда к нему пришла идея развивать гольф. Он стал инициатором строительства первого гольф-поля на Северо-Западе России, а также создал гольф-клуб "Дюна".

- Много питерских и областных гольфистов впервые взяли гольф-клюшку и совершили свои первые удары по мячу там, - добавили в Федерации.

О причине смерти и месте прощания пока ничего не сообщается.