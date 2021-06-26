Новое общественное пространство открылось в Гостином Дворе Петербурга

В Гостином дворе открылось новое общественное пространство Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Гостином Дворе Санкт-Петербурга открылось новое общественное пространство. Свои "двери" дворик распахнул 26 июня 2021 года. Раньше многие жители города даже не знали, что внутри "Гостинки" что-то есть, вход туда был только по пропуску. А теперь горожане и гости Северной столицей могут насладиться отдыхом в самом центре города на Неве.

Во дворе есть фонтанчик, скамеечки для отдыха и бар Фото: СОЦСЕТИ

- Здесь деревья, очень много цветов, настоящий фонтан, скамеечки и качели, а еще возможность перекусить в мобильных представительствах ваших любимых заведений, - рассказали организаторы.

Территория двора около 6 тысяч квадратных метров. Сейчас облагорожена только часть, где разместилась небольшая уютная зона отдыха, бар, пицца, кофе, лимонады и мороженое.

Стены украшены рисунками, а деревья роскошными люстрами Фото: СОЦСЕТИ

В течение лета во дворе появится большой фуд-холл, террасы, лекторий и концертная площадка.

Вход находится со стороны Садовой улице в самой середине Гостиного Двора.