Дети пострадали в ДТП на Гражданском проспекте в Петербурге

Дети пострадали в ДТП на севере Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге произошла авария, в которой пострадали дети. Вечером в субботу, 26 июня 2021 года, столкнулись две машины на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности. Один из автомобилей от удара развернуло и он улетел в столб. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- На перекрестке Гражданского и Верности произошло два мощных хлопка. Белый автомобиль пошел на разворот, черный влетел в него, а далее в столб, - пояснили свидетели аварии.

Как отметили очевидцы, в черной машины в момент аварии находились дети. Одна из девочек, на вид 14-ти лет сильно пострадала, прохожие помогли ей выбраться и положили на траву до приезда скорой.

Точное количество пострадавших людей очевидцы уточнить пока не могут. Сообщают, что детей забрала машина скорой помощи.