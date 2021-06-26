20 детей пропали с начала лета в Петербурге и Ленобласти

20 детей до 12 лет пропали в Петербурге и Ленобласти с начала лета / Фото: Лиза Алерт

В Санкт-Петербурге с начала лета пропали 20 детей, всем до 12 лет. В субботу, 26 июня 2021 года, поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" рассказал о печальной статистике. Речь идет не о тех, кто ушел из дома, ничего не сказав родителям. Чаще всего дети терялись на природе, в основном у воды. Не все были найдены живыми.

- Только на этой неделе отряд получил девять заявок на поиск пропавших детей, - рассказали добровольцы.

Среди 10 погибших на природе детей - девять утонули. Поэтому, как напоминают поисковики, их никогда нельзя оставлять одних у воды, даже на минуту. В случае, если кто-то увидел ребенка одного на берегу или воде, стоит подойти к нему и позвать родных.

- Нельзя думать, что это "не ваше дело". Равнодушие убивает, - отметили спасатели.

Также, если семья с ребенком идет в лес, важно собрать ему отдельный рюкзак с бутылкой воды, перекусом, свистком и полностью заряженным телефоном. И выучить с ребенком номер 112.