ДТП парализовало движение на Приморском шоссе в сторону Петербурга вечером 26 июня

Авария парализовала движение на Приморском шоссе под Петербургом Фото: принтскрин видео.

На Приморском шоссе в районе поселка Большая Ижора в сторону Санкт-Петербурга парализовало движение. Вечером в субботу, 26 июня 2021 года, горожане стали возвращаться домой после отдыха, однако проехать не смогли. Автомобилисты жалуют в социальной сети, что просто стоят на месте уже больше часа.

- Не двигается вообще. Люди не выдерживают и едут по встречке, - пожаловались в десять часов вечера в социальной сети автомобилисты.

Согласно данным "Яндекс. Пробки", затор растянулся на 7 километров от Большой Ижоры почти до Лебяженского городского поселения.

Как оказалось, причина жуткой пробки - авария в правом ряду на трассе на подъезде к поселку. Больше информации о ДТП на данный момент нет. По всей видимости, машины перекрыли все движение по шоссе.