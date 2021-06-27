В Петербурге ожидается жара и «засуха»

В городе ожидается жара Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жаркая погода пока не планирует отступать от Санкт-Петербурга. В городе ожидается жаркий солнечный день без дождей. Об этом сообщают в Северо-Западном УГМС.

- 27 июня В Санкт-Петербурге переменная облачность, без существенных осадков, - сообщают синоптики. - Ветер ночью переменный, днем западных направлений, слабый. Температура воздуха ночью днем прогреется до 27 градусов тепла. Атмосферное давление будет мало меняться.

В понедельник, 28 июня, ситуация сильно не изменится. Однако днем местами польет кратковременный дождь, подует умеренный северный ветер. Столбик термометра опустится до 26 градусов тепла.