Вратарь «Спартака» Максименко прокомментировал новость о переходе в «Зенит»

Вратарь не собирается покидать свою команду

Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал новости о том, что может уйти в «Зенит». Официальное заявление голкипера опубликовала пресс-служба московского клуба. По словам игрока, пополнять состав сине-бело-голубых он не планирует.

- Сам не знаю, что это за «желтуха», - заявил пресс-службе своего клуба вратарь. - Надо спросить у тех, кто пишет такие статьи. Надо людям себя показать — вот и придумывают. Сконцентрирован на подготовке: начался второй сбор, новый тренерский штаб интересно строит процесс, все упражнения с мячом. Работаем на позитиве!

Отметим, что сам «Зенит» слухи об этом не комментировал.