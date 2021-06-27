Петербурженка, пытаясь вернуть деньги украденные аферистами, перевела мошенникам еще один миллион рублей

Полицейские ищут преступников Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в необычной истории 80-летней пенсионерки. Женщина услышала по радио, что пострадавшие от мошенников могут вернуть утраченные деньги. Для этого всего лишь нужно позвонить по телефону. Услышав это, пожилая дама вспомнила, как в 2019 году она пострадала от аферистов. Пытаясь вернуть утраченные деньги, она набрала указанный в передаче номер и сообщила свои данные. Чуть позже ей перезвонили и сообщили, что все деньги она может вернуть с процентами. Однако для этого нужно заплатить ... налог.

- За месяц пенсионерка перевела неизвестным преступникам 1 миллион 195 тысяч рублей, - сообщил источник "КП-Петербург". - Позже, осознав, что ее вновь обманули, она обратилась с заявлением в полицию.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" и ищу находчивых аферистов.