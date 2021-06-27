Упавший с электросамоката петербуржец переломал кости лица и попал в операционную

Причины падения мужчины с самоката пока неизвестны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге очередное происшествие с электросамокатами. ДТП произошло 26 июня ранним утром у дома по улице Луначарского. В аварию попал 56-летний мужчина, который катался на самокате возле своего дома. Пострадавший получил множественные переломы и был госпитализирован на машине скорой помощи.

- Врачи диагностировали у мужчины тяжелую травму груди и живота, сотрясение головного мозга, - рассказал "КП-Петербург" источник. - В ДТП пострадавший сломал себе стенки челюстной пазухи, стенки орбиты, кости носа, скуловую дугу и отросток нижней челюсти. Кроме того, у него ушиб легких и почек. Состояние тяжелое.

Мужчина в операционную городской больницы № 3.