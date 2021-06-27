Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июня 2021 12:55

Упавший с электросамоката петербуржец переломал кости лица и попал в операционную

У мужчины зафиксировали множественные переломы
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Причины падения мужчины с самоката пока неизвестны

Причины падения мужчины с самоката пока неизвестны

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге очередное происшествие с электросамокатами. ДТП произошло 26 июня ранним утром у дома по улице Луначарского. В аварию попал 56-летний мужчина, который катался на самокате возле своего дома. Пострадавший получил множественные переломы и был госпитализирован на машине скорой помощи.

- Врачи диагностировали у мужчины тяжелую травму груди и живота, сотрясение головного мозга, - рассказал "КП-Петербург" источник. - В ДТП пострадавший сломал себе стенки челюстной пазухи, стенки орбиты, кости носа, скуловую дугу и отросток нижней челюсти. Кроме того, у него ушиб легких и почек. Состояние тяжелое.

Мужчина в операционную городской больницы № 3.