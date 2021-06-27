Грозы и ливни накроют Санкт-Петербург после изнуряющей жары

Дождь надвигается на Петербург Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

МЧС Санкт-Петербурга выпустило предупреждение о надвигающейся на городе непогоде. На город после изнуряющей жары надвигаются ливни и гроза.

- Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 28 июня в Санкт-Петербурге днем ожидаются кратковременные дожди, грозы, - говорится в сообщении спасателей.

Также в МЧС предупреждают, что в городе ожидается северо-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду.