Умер Александр Ялпаков, мастер спорта по пауэрлифтингу

Друзья выражают соболезнования Александру Фото: СОЦСЕТИ

В Ленобласти во время купания утонул 39-летний мастер спорта по пауэрлифтингу Александр Ялпаков. Тело мужчины достали из воды возле тренировочного комплекса "Кавгалово" в Токсово. Когда полицейские прибыли к месту происшествия, утопленника уже извлекли из воды.

- Приехавшая скорая помощь проводила реанимацию, но безуспешно, - сообщил источник "КП-Петербург".

На странице Александра его друзья выражают соболезнования.

- Сань, не могу это писать. Прости, что не смогла помочь тебе, - пишут друзья Александра.

Сам мужчина незадолго до трагедии иронизировал над своей смертью. Он опубликовал информацию одного из приложений, которое показало, что ему осталось жить три года, а погибнет он в результате ДТП.