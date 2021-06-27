Умерла Валентина Леоненко, президент Международной ассоциации блокадников Ленинграда

Леоненко Валентина Ивановна была легендарной личностью Фото: администрация Ленобласти

В Санкт-Петербурге умерла Валентина Леоненко, президент Международной ассоциации общественных организаций блокадников Города-Героя Ленинграда. О ее кончине сообщает губернатор Александр Беглов, выразивший соболезнования близким Валентины Ивановны.

- Петербург понес тяжелую утрату. Ушла из жизни Валентина Ивановна Леоненко. Выражаю глубокие соболезнования ее родным, близким, друзьям, соратникам, всем, кто был с ней рядом, - сказал Александр Беглов.- Валентина Ивановна останется для нас символом блокадной стойкости.

Война застала Валентину Ивановну в 16-летнем возрасте. Будучи подростком, она лечила раненых в военном госпитале, строила укрепления на Пулковских высотах, рыла траншеи и окопы у Кировского завода.

Валентина Леоненко проводила съезды, в которых принимали участие ветераны, живущие не только в России, но и за ее пределами.

"Комсомольская правда" выражает соболезнования родным и близким Валентины Ивановны.