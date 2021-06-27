Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2021 18:24

В Ленобласти пара на катамаране потеряла весло и дрейфовала до приезда спасателей

Сейчас мужчина с женщиной в безопасности
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Спасатели помогли паре, лишившейся весла Фото: vk.com/acclo

Спасатели помогли паре, лишившейся весла Фото: vk.com/acclo

На Ладожском озере паре, плывшей на катамаране, потребовалась помощь спасателей. Мужчина с женщиной потеряли весло, поэтому дрейфовали в воде до тех пор, пока их не обнаружили сотрудники спасательного отряда.

- Ранним утром 27 июня мужчина и женщина, плывущие на катамаране по Ладожскому озеру около деревни Заостровье, лишись весла, - сообщают в аварийно-спасательной службье Ленобласти. - Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск обнаружили пострадавших и доставили на берег.

Сейчас пара находится в безопасности. Они не пострадали.