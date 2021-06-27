Кроссовер сбил пару пенсионеров на проспекте Сизова в Петербурге

На месте работают медики Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Авария с участием двух пенсионеров произошла у дома 34 на проспекте Сизова. Пожилая пара, по словам очевидцев, стала переходить дорогу в неположенном месте, когда их сбил кроссовер. К месту происшествия сразу же вызвали медиков. Судя по опубликованному в соцсетях видео, врачи оказывают пенсионерам помощь.

-На проспекте Сизова у дома №34 люди постоянно переходят дорогу в неположенном месте. Вот и получилось так, что автомобиль сбил дедушку и бабушку, решивших тут перейти, - сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Петербург".

О состоянии пенсионеров пока не сообщают. Пользователей соцсетей, тем временем, сочувствуют не только пожилой паре, но и водителю, который попал в аварию.