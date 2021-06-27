Блогер заявила, что в Мариинскую больницу, несмотря на ковидный режим, пускают продавцов массажеров

В самой Мариинской больнице пообещали дать комментарий чуть позже Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Блогер Мария Мотузная опубликовала у себя в социальных сетях информацию о том, что в Мариинскую больницу Петербурга, несмотря на ковидный режим, якобы пускают продавцов массажеров. Девушку возмутило, что родственники не имеют право посещать пациентов, в то время как неизвестный мужчина заходит в палаты и пытается торговать.

- У нас тихий час и тут просто заходит левый мужик продавать какую-то ерунду, как в поезде, - возмутилась Мария. - В больнице ковидный режим, а этот ходит и пытается втереть пенсионеркам какой-то массажер китайский. Сначала за 1,5 тысячи, а потом «да ладно за 500 отдам», со спущенной маской. У меня особенно сильно горит еще из-за того, что охранник на проходной не разрешил моему парню передать мне воду в тот день, когда меня госпитализировали, потому что коронавирус, не положено. Я не знаю, че с этим всем делать, но так хоть с вами поделюсь.

По словам блогера, на фото продавец массажеров Фото: twitter.com/La72La

Врачи Мариинской больницы в анонимном разговоре с "КП" подтвердили, что воду Марии действительно не передали, потому что запрещено.

По словам медиков, палата на снимке действительно похожа на палату Мариинской больницы. Однако ни продавцов массажеров, ни мужчину с фото они никогда не видели.

В пресс-службе самой Мариинской больницы пообещали прокомментировать информацию чуть позже.

Отметим, что ранее Мария Мотузная была известна уголовным делом, которое на нее возбудили из-за картинок в соцсетях.

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