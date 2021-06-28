Ливни с грозами и до +26 градусов обещают в Петербурге 28 июня

На понедельник в Петербурге обещают дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Почти тропическая погода ждет Петербург в наступивший понедельник. Днем в городе будет достаточно жарко и при этом пасмурно. Все вместе создаст влажную и душную атмосферу, почти как в джунглях.

- 28 июня ожидается переменная облачность. Днем - кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный и северный, умеренный. Температура воздуха составит +24...+26 градусов. Атмосферное давление будет понижаться,- сообщает городской гидрометцентр.

На 7:30 утра в Петербурге уже тепло, воздух прогрелся до 20,3 градуса. Давление составляет 756,7 мм ртутного столба, что ниже нормы. Влажность держится на уровне 83 процентов, ветра практически нет.

В ближайшие два дня синоптики обещают похожую погоду с ливнями и грозами, температура будет держаться на уровне +24...+25 градусов.