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Происшествия28 июня 2021 7:48

МЧС выпустило штормовое предупреждение по Ленинградской области

28 июня синоптики обещают ливни и грозы
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Во время грозы в воде находится опасно.

Во время грозы в воде находится опасно.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ухудшение погоды ждет жителей Ленинградской области 28 июня. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. Ведомство выпустило штормовое предупреждение, основанием для которого стаи данные синоптиков.

- Согласно штормовому предупреждению 28 июня ожидаются местами грозы, ливни, - сообщает пресс-служба МЧС.

В таких условиях повышается вероятность ДТП на областных трассах и затруднений в движении по дорогам; увеличивается вероятность возникновения происшествий на воде. Также есть опасность подтоплений и бытовых ЧП.

Жителей Ленобласти призывают к внимательности и осторожности.