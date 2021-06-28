МЧС выпустило штормовое предупреждение по Ленинградской области

Во время грозы в воде находится опасно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ухудшение погоды ждет жителей Ленинградской области 28 июня. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. Ведомство выпустило штормовое предупреждение, основанием для которого стаи данные синоптиков.

- Согласно штормовому предупреждению 28 июня ожидаются местами грозы, ливни, - сообщает пресс-служба МЧС.

В таких условиях повышается вероятность ДТП на областных трассах и затруднений в движении по дорогам; увеличивается вероятность возникновения происшествий на воде. Также есть опасность подтоплений и бытовых ЧП.

Жителей Ленобласти призывают к внимательности и осторожности.