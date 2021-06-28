Кулачные бои устроили на КАДе водители «Газели» и «Форда»

Водители устроили драку посреди КАДа. Фото: vk.com/spb_today

Драку двух водителей из «Газели» и легкового «Форда» прямо посреди КАДа сняли на видео случайные автомобилисты. Все произошло веером 25 июня, а позднее видео случившегося появилось в социальных сетях.

- Кулачные бои на КАДе. Парень в белом в конце достал из машины нож, а что было дальше не знаем, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях пользователи соцсетей отмечают глупость и нечестность дерущихся. Во-первых бить скорченного человека - подло, а во-вторых, применения ножа грозит уголовным делом и большым сроком.

- Старайтесь вообще конфликтов избегать, целее будете и никто в «Кресты» не поедет. От души вам желаю благоразумия! Помните у вас семьи! - пишут петербуржцы.