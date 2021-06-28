Последние новости в Санкт-Петербурге на 28 июня 2021 года: прогноз на похолодание, очереди на вакцинацию и прогноз эксперта по заражаемости после «Алых парусов»

Многотысячная толпа на празднике в разгар третьей волны ковида возмутила многих. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру понедельника, 28 июня 2021 года. Так, одной из главных новостей стал прогноз специалистов столичного метеоцентра «Фобос», пообещавщих Петербургу избавление от жары.

- В понедельник и вторник, 28 и 29 июня в Петербурге ожидается до 23-25 градусов тепла, с дождями. В среду, 30 июня, характер погоды сильно не изменится, но температура понизится до 20-22 градусов, в четверг и пятницу, 1 и 2 июля и вовсе ожидается не выше +18...+20, - дали прогноз метеорологи.

Другим важным событием выходных стал праздник выпускников «Алые паруса». в ночь ан субботу в центре города собралась многотысячная толпа школьников (было заявлено до 45 тысяч), что в условиях ограничений и роста заболеваемости вызвало волну критики со стороны многих известных людей. Как массовый праздник повлияет на заражаемость - «КП-Петербург» рассказали эксперты.

А сами петербуржцы тем временем выстраиваются в очереди на вакцинацию. Власти города уже пообещали открыть дополнительные пункты, в том числе в шатрах.