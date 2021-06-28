«Водопад» образовался из-за прорыва трубы на Новочеркасском проспекте

Новочеркасский проспект частично затопило. Фото: Петр КИБЕР

Коммунальная авария произошла на Новочеркасском проспекте утром в понедельник, 28 июня. Спешащие на работу горожане заметили, как с газона, образовав небольшой водопадик, на дорогу стекает вода.

- На «Новочеркасской» бьет фонтанчик. Дорогу прилично залило, - сообщили «КП-Петербург» читатели «Комсомолки».

Судя по фото и видео, пока большого размаха коммунальная авария не приобрела, но вода течет довольно быстро и уже затопила левую полосу Новочеркасского проспекта в сторону от метро к Дальневосточному проспекту.

Аварийных служб на месте происшествия пока не замечено.