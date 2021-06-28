Язвы на глазах могут появиться после купания в петербургских водоемах

Купаться в не слишком чистой воде специалисты не рекомендуют. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жара, стоящая в Петербурге неделю, заставила многих горожан отправиться на пляжи и залезть в воду, даже несмотря на то, что купаться Роспотребнадзор не рекомендовал категорически. Чем для здоровья может грозить пребывание в грязной воде, рассказали врачи.

- Не стоит купаться, если есть раны и ссадины на коже. При попадании воды в глаза, из стоит промыть антисептическими каплями. В грязной воде могут быть опасные микроорганизмы, вызывающие акантамебный кератит - тяжелое воспаление глаза с осложнением в виде перфорированных язв роговицы, - рассказал «Невским новостям» офтальмолог «Сергей Никулин».

Эксперт отметил что, акантамебы особенно опасны для людей с повреждениями слизистой или роговицы глаз. Попадая на рану, микробы быстро размножаются, «съедая» роговицу за несколько дней. Это грозит последующим лечением вплоть до операции.

Ну а тем, кому лезть в воду невтерпеж, врачи настоятельно советуют хотя бы принимать душ дома после похода на пляж.