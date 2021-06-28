Похолодание начнется в Петербурге с понедельника, 28 июня

Дожди обещают в Петербурге в ближайшие дни. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жара, стоявшая в Петербурге последнюю неделю и побившая не один рекорд, все же пошла на спад. Уже в понедельник, 28 июня, термометры не покажут выше +26 градусов. А северный ветер и дожди с грозами принесут еще больше прохлады.

- Санкт-Петербург: грозовые дожди и дальнейшее понижение температуры. 28 июня погоду в Северной столице будет формировать северо-западная периферия циклона, сформировавшегося над центром европейской части России. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, грозы, по области местами сильные, с градом, - пишет в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Днем в Петербурге термометры покажут +24...+26 градусов, в Ленобласти будет от +23 до +28 в зависимости от района. Ветер при грозе и там и там будет порывистый.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, что ниже нормы.