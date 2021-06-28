Более 28,5 тысяч человек обследовались на коронавирус в Петербурге на 28 июня

Более 28,5 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За выходные в Санкт-Петербурге традиционно снизилось число желающих сдать тест на коронавирус. По данным Смольного на понедельник, 28 июня 2021 года, накануне были обследованы более 28 тысяч человек. За последнее время в среднем на буднях за ПЦР-тестированием обращаются порядка 40 тысяч горожан.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 28590 человек. Обработано 9688 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации Северной столицы.

В Петербурге растет спрос на вакцинацию. Прививочные пункты уже не выдерживают нагрузку, люди стоят в больших очередях. В связи с этим в городе в июле собираются открыть 17 пунктов вакцинации в медучреждениях, еще два в торговых центрах. Также даже появятся уличные шатры для вакцинации.