В Мариинской больнице ответили на обвинения девушки-блогера, заявившей о торговцах в «красной зоне»

В Мариинской больнице объяснили появление торговца в палате. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пресс-служба Мариинской больницы опровергла заявления девушки-блогера о том. что в закрытую «красную зону», где лежат пациенты с коронавирусом, запросто пускают торговцев всякой всячиной.

- У нас тихий час и тут просто заходит левый мужик продавать какую-то ерунду, как в поезде. В больнице ковидный режим, а этот ходит и пытается втереть пенсионеркам какой-то массажер китайский. Сначала за 1,5 тысячи, а потом «да ладно за 500 отдам», со спущенной маской, - писала в соцсетях девушка.

Ее особо возмутил тот факт, что при этом же ее молодому человеку не позволили передать ей воду.

В самой Мариинской больнице «КП-Петербург» ответили, что девушка просто «ловит хайп», а никого постороннего в «красной зоне» не находилось.

- Мы выяснили, что дело было в офтальмологии, 7-я палата. Не красная зона. Девушка хайповала, - говорится в сообщении пресс-службы Мариинки.