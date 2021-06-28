Петербургского студента четыре часа насиловал мужчина в лесополосе в Колпино

Студента четыре часа насиловали в лесу под Петербургом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

20-летний парень из Санкт-Петербурга рассказал о том, что еще несколько часов насиловали в лесу. Днем в воскресенье, 27 июня 2021 года, студент одного из городских колледжей обратился в полицию и сообщил, что на него напал неизвестный мужчина. Парень пояснил, что произошло все ночью в поселке Металлострой в Колпино.

- Молодой человек рассказал, что сам живет в поселке. В ночь на 27 июня на него напал мужчина в лесополосе, расположенной в 400 метрах от дома 2/30 по улице Плевая, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Со слов студента, неизвестный мужчина больше четырех часов с 3 ночи до 8:30 утра совершал с ним насильственные действия сексуального характера. Насильнику на вид было около 40-55 лет, рост около 170-175 сантиметров, плотного телосложения. Одет был в футболку и шорты.

Сейчас полиция проводит проверку заявления студента.