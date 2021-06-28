Серийная нарушительница на BMW насмерть сбила молодого велосипедиста на проспекте Энгельса

Велосипедист погиб на проспекте Энгельса. Фото: vk.com/spb_today

Молодой велосипедист погиб в ДТП с иномаркой на проспекте Энгельса. Двухколесный транспорт на полном ходу снесла BMW, за рулем которой сидела 24-летняя девушка. При проверке оказалось, что за шесть лет водительского стажа на ней числится больше трех десятков нарушений.

- 27 июня 2021 года около 03:35 у дома 39 по проспекту Энгельса водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем BMW 316, совершила наезд на неустановленного велосипедиста (на вид 25 лет), двигавшегося в попутном направлении, который от полученных травм скончался на месте. Водитель ранее к административной ответственности привлекалась 32 раза, - сообщает источник «КП-Петербург».

Правда, на момент ДТП, непогашенных нарушений за девушкой не было.

По словам очевидцев, автомобиль нагнал велосипедиста на приличной скорости и резко вильнул влево, сбив его.

В причинах аварии разбирается ГИБДД, уголовное дело пока не возбуждалось.