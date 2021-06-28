Насильник напал на девушку в грузовом лифте под Петербургом

В Ленобласти насильник напал на девушку в лифте Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Под Санкт-Петербургом насильник напал на 25-летнюю девушку. Днем в воскресенье, 27 июня 2021 года, в полицию позвонила жительница дома 5/5 по Воронцовскому бульвару в поселке Бугры Всеволожского района Ленобласти. Девушка рассказала, что утром в грузовом лифте этого дома ее пытался изнасиловать неизвестный молодой человек.

- Все произошло около 9:40 часов утра. Неизвестный накинулся на девушку, зажал в углу и начал совершать действия сексуального характера, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Девушка стала кричать, тогда насильник начал ей угрожать. Когда лифт остановился, несчастная успела выскочить. В это время со стороны черной лестницы на этаж зашел другой молодой человек. Из-за этого насильных остался в лифте и уехал на 12-й этаж.

Со слов заявительницы, подозреваемому около 26-27 лет, рост примерно 170 сантиметров, волосы темные, средней длины, на носу родинка. Был одет в бежевое худи и джинсовые шорты, на лице солнцезащитные очки.