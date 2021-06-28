Обнаглевших гонщиков-шашечников заметили в Петербурге

Гонщиков-нарушителей заметили в Петербурге. vk.com/spb_today_unreleased / instagram.com/1grigorief

Жители Петербург возмутились «подвигами» уличных гонщиков, устраивающих скоростные «шашки» на улицах города. Молодые любители старых «Мерседесов» не только не скрывают нарушения правил, но и хвастаются или в соцсетях.

- Оборзевшие гонщики, - пишут горожане в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург», где опубликовано видео.

На кадрах записи видно, как пара «Мерседесов» друг за другом летит по дороге, резко перестраиваясь и явно создавая опасность для других участников движения.

Смотреть видеосюжет "Шашечники" гоняют по Петербургу на старых "Мерседесах", нарушая ПДД

- Это не гонщики, а обычные клоуны. Лет бы по двадцать за покушение на убийство. Ожидаем в будущем очередную историю а-ля Бил. Нытье в суде: у меня мама больна, сынок маленький, я не хотел, у меня хорошая характеристика из детсада, - возмущаются горожане в комментариях.

Сами гонщики нарушений не стесняются и даже хвастаются количеством штрафов. Судя по наличию других, более дорогих машин. Денег у них хватает и наказания они не боятся.