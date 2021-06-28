Рекордное число человек умерли от коронавируса в Петербурге на 28 июня

Петербург установил новый антирекорд смертности от коронавируса 28 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге с каждым днем становится все тяжелее. Неустанно растет число новых заболевших, а смертность бьет все рекорды. Так, на понедельник, 28 июня 2021 года, в городе от инфекции скончались еще 110 человек - это новый антирекорд для Северной столицы.

- За сутки смертность в Петербурге выросла на 3,8 процента, а заражаемость на 2,9 процента до 1335 человек в день. Выздоровели 1304 человека, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 28 июня 2021 года / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии коронавирус официально был зарегистрирован у 466 775 человек, из них выздоровели 441 696 пациентов и скончались 16 116 горожан.

На фоне роста заражений, жители города ринулись прививаться. Однако пункты вакцинации стали не выдерживать нагрузки. Из-за этого в июле в городе планируют дополнительно открыть 17 пунктов в медучреждениях, два в торговых центрах. Также появятся прививочные шатры на улицах.

Также на минувшей неделе в Петербурге прошел праздник "Алые паруса", на котором собрались десятки тысяч подростков. Однако, как отмечают специалисты, мероприятие не должно сильно отразиться на эпидемиологической ситуации, так как оно проводилось на улице.