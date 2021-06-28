Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье28 июня 2021 11:56

Рекордное число человек умерли от коронавируса в Петербурге на 28 июня

Уровень заболеваемости вырос до 1,3 тысяч горожан в сутки
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Петербург установил новый антирекорд смертности от коронавируса 28 июня

Петербург установил новый антирекорд смертности от коронавируса 28 июня

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге с каждым днем становится все тяжелее. Неустанно растет число новых заболевших, а смертность бьет все рекорды. Так, на понедельник, 28 июня 2021 года, в городе от инфекции скончались еще 110 человек - это новый антирекорд для Северной столицы.

- За сутки смертность в Петербурге выросла на 3,8 процента, а заражаемость на 2,9 процента до 1335 человек в день. Выздоровели 1304 человека, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 28 июня 2021 года / Фото: Яндекс

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 28 июня 2021 года / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии коронавирус официально был зарегистрирован у 466 775 человек, из них выздоровели 441 696 пациентов и скончались 16 116 горожан.

На фоне роста заражений, жители города ринулись прививаться. Однако пункты вакцинации стали не выдерживать нагрузки. Из-за этого в июле в городе планируют дополнительно открыть 17 пунктов в медучреждениях, два в торговых центрах. Также появятся прививочные шатры на улицах.

Также на минувшей неделе в Петербурге прошел праздник "Алые паруса", на котором собрались десятки тысяч подростков. Однако, как отмечают специалисты, мероприятие не должно сильно отразиться на эпидемиологической ситуации, так как оно проводилось на улице.

Рост смертей и заражений коронавирусом зафиксирован в Петербурге 28 июня 2021 года