СК разобрался с делом самокатчика, сбившего ребенка в парке Колпино

СК завершил расследование дела о наезде ребенка на самокате. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственное управление СК России по Петербургу завершило расследование дела 50-летнего самокатчика, сбившего ребенка в парке 40 лет ВЛКСМ в Колпино. Малыш тогда получил серьезные травмы и попал в реанимацию. Инцидент произошел в начале тела и стал лишь одним из серии подобных нарушений.

- По данным следствия, обвиняемый вечером 1 июня 2021 года, передвигаясь на личном электросамокате по территории Колпинского парка, совершил по неосторожности наезд на несовершеннолетнего 2016 года, причинив ему телесные повреждения, расценивающиеся по признаку опасности для жизни, как тяжкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По факту ЧП возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности. Мужчину вскоре задержали, он вину признал и даже начал выплачивать добровольную компенсацию родным ребенка.

Но от суда это него не спасет. Дело направлено из СК в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Позднее материалы переправят судье. Нарушителю грозит как штраф, так и до шести месяцев ареста.